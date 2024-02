Insieme alla consorte Camilla, il sovrano ha assistito alla celebrazione nella chiesa di St. Mary Magdalene

Re Carlo III domenica si è recato a Messa per la prima volta dopo la diagnosi di cancro. Insieme alla consorte Camilla, il sovrano ha assistito alla celebrazione nella chiesa di St. Mary Magdalene, vicino a Sandringham House, nell’Inghilterra orientale, dove si è ritirato per riposare dopo il primo trattamento per una forma non specificata di tumore. Carlo ha ringraziato per i messaggi di sostegno ricevuti, dopo la diagnosi che Buckingham Palace ha annunciato lunedì scorso. Carlo è stato visto in pubblico l’ultima volta martedì mentre lasciava la sua residenza di Clarence House a Londra dopo aver iniziato il trattamento contro il tumore.

