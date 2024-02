Il vicepremier Antonio Tajani chiede di onorare la memoria del dissidente russo morto in carcere in Siberia

Il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ha aperto la riunione dei ministri del G7 a Monaco di Baviera chiedendo ai suoi colleghi un minuto di silenzio per onorare Alexei Navalny. Il dissidente russo è deceduto in una colonia penale in Siberia dopo essersi sentito male al termine di una passeggiata.

