La dichiarazione sui social di Kira Yarmish. Il Comitato Investigativo ha dichiarato che non darà il corpo ai parenti fino al "completamento delle indagini"

Kira Yarmish, portavoce del team di Alexei Navalny, ha dichiarato che il corpo di Navalny non si trova “nell’obitorio indicato”. Sui social ha detto che telefonicamente è stato contattato l’obitorio di Salekhard, dove doveva trovarsi il cadavere dell’oppositore russo secondo quanto riferito dalle autorità, ma il corpo non sarebbe lì.

Another of Navalny’s lawyers, who went to Salekhard’s Investigative Committee, was told that “the cause of Alexey’s death has not yet been established, a new histological examination has been carried out.” The results will supposedly be available next week. It’s obvious that they…

