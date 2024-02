Presente anche Volodymyr Zelensky

Al via il G7. Il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ha appena aperto la riunione dei ministri del G7 a Monaco di Baviera chiedendo ai suoi colleghi un minuto si silenzio per onorare Alexei Navalny. “Per le sue idee e per la sua battaglia per la libertà e contro la corruzione in Russia Navalny di fatto è stato portato alla morte. La Russia deve fare chiarezza sulla sua morte e interrompere la repressione inaccettabile del dissenso politico”, ha affermato Tajani.

In programma oggi a Monaco c’è la prima ministeriale esteri del G7 presieduta proprio dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il vicepremier interverrà poi ad un panel della Conferenza, insieme al ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, la primo ministro della Danimarca, Mette Frederiksen e la speaker emerita della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. In programma oggi anche gli interventi del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg con la premier estone, Kaja Kallas, del segretario di Stato americano, Antony Blinken, della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e del ministro degli Affari Esteri cinese, Wang Yi.

