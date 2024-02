Egitto pensa a muro a confine sud Striscia

Resta alta la tensione in Medio Oriente, con l’esercito israeliano attivo sia sul fronte sud della Striscia di Gaza, con l’operazione militare a Rafah al centro delle trattative diplomatiche internazionali per le sue possibili conseguenze umanitarie, sia a nord, con i bombardamenti sul Libano. Ieri l’esercito israeliano ha fatto irruzione nell’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, alla ricerca di “terroristi di Hamas”. Diversi “sospettati” di essere coinvolti nel massacro del 7 ottobre sono stati arrestati nell’ospedale, hanno fatto sapere le Forze di difesa israeliane (Idf). Un blackout oggi nell’edificio ha portato alla morte di 4 persone ricoverate in terapia intensiva. Sul fronte diplomatico, Biden ha sferzatoNetanyahu: “No attacco a Rafah senza piano credibile e tutela dei civili”, mentre il Segretario di Stato Usa Blinken dice di reputare “ancora possibile” un accordo per la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas.

10:00 Israele, nella notte colpite postazioni Hezbollah

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che, durante la notte, aerei da guerra hanno bombardato infrastrutture militari e una postazione di Hezbollah nella città di Kantara, nel sud del Libano, uccidendo “diversi terroristi”. Il gruppo libanese ha confermato l’attacco, riferendo che 5 combattenti sono rimasti uccisi. Lo riporta il Times of Israel.

09:45 Ospedale Nasser in blackout, salgono a 4 i morti

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha fatto sapere che un quarto paziente è morto nell’ospedale Nasser a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, a causa del blackout dovuto dall’assalto dell’esercito israeliano alla struttura. L’irruzione, avvenuta ieri, ha bloccato anche le forniture di ossigeno. Lo riporta Al Jazeera. Il complesso ospedaliero è ora sotto il controllo totale dei soldati israeliani.

09:00 Blackout a ospedale Nasser, in 3 muoiono in terapia intensiva

Tre pazienti sono morti nel reparto di terapia intensiva dell‘ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, a causa dell’interruzione di corrente che l’esercito israeliano ha preso d’assalto la struttura. “Riteniamo le forze di occupazione israeliane responsabili della vita dei pazienti e del personale, considerando che il complesso è ora sotto il loro pieno controllo”, ha affermato in una nota il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Lo riporta Al Jazeera. “Facciamo appello a tutte le istituzioni internazionali affinché intervengano rapidamente per salvare i pazienti e il personale dell’ospedale Nasser prima che sia troppo tardi”, ha aggiunto il Ministero, affermando che due donne hanno partorito in condizioni “disumane”, senza elettricità, acqua e riscaldamento.

07:00 Media, Egitto costruisce muro al confine con Gaza

Secondo funzionari egiziani e analisti della sicurezza, le autorità egiziane, temendo che un’avanzata militare israeliana nel sud di Gaza possa scatenare un’ondata di rifugiati, stanno costruendo un muro di 8 miglia nel deserto del Sinai, vicino al confine. E’ quanto riporta il Wall Street Journal insieme ad altri media. Da settimane, l’Egitto cerca di rafforzare la sicurezza lungo la frontiera per tenere lontani i palestinesi, schierando soldati e veicoli blindati e rinforzando le recinzioni. Il nuovo e massiccio complesso farebbe parte dei piani di emergenza nel caso in cui un gran numero di abitanti di Gaza riuscissero ad entrare.

06:00 Biden a Netanyahu: “No attacco a Rafah senza tutele a civili”

Nel colloquio telefonico di quaranta minuti avuto ieri, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha nuovamente messo in guardia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dall’andare avanti con un’operazione militare a Rafah prima di elaborare un “piano credibile ed eseguibile” per garantire la sicurezza dei civili palestinesi. Lo ha riferito in una nota la Casa Bianca.

2:00 Media: “12 morti in raid su campo prufughi Nuseirat a Gaza”

Un bombardamento israeliano sul campo profughi di Nuseirat nel centro della Striscia di Gaza ha causato la morte di almeno 12 persone. Lo riporta Al Jazeera. Altri raid sono stati segnalati nell’area di Gaza City.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata