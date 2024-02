Crescono le tensioni al confine con lo Stato ebraico

In Medio Oriente, resta alta la tensione al confine tra Israele e Libano dopo i missili lanciati da Hezbollah verso lo Stato ebraico e la conseguente risposta di Tel Aviv, il cui bilancio si è aggravato a 10 vittime. Un'escalation significativa nel conflitto a Gaza innescato dall'attacco di Hamas del 7 ottobre. Ecco tutte le notizie di giornata.

08:48 Dieci civili morti in Libano dopo raid Israele

Il bilancio delle vittime civili di due attacchi aerei israeliani in Libano è salito a 10 morti, hanno riferito i media statali libanesi, rendendo quella di ieri la giornata più letale in oltre quattro mesi di tensioni al confine. Il gruppo militante libanese Hezbollah ha promesso di vendicarsi degli attacchi, che hanno colpito la città di Nabatiyeh e un villaggio nel sud del Libano, poche ore dopo che alcuni proiettili provenienti dal Libano avevano ucciso una soldatessa israeliana. A Nabatiyeh, l’attacco ha abbattuto parte di un edificio, uccidendo sette membri della stessa famiglia, tra cui un bambino, ha dichiarato l’agenzia di stampa nazionale. Un altro bambino, inizialmente dato per disperso, è stato trovato vivo sotto le macerie. Nel villaggio di Souaneh sono stati invece uccisi una donna e i suoi due figli piccoli. Mercoledì sono stati uccisi anche tre combattenti di Hezbollah. All’inizio di mercoledì, il fuoco proveniente dal Libano aveva colpito la città israeliana settentrionale di Safed, uccidendo una soldatessa israeliana e ferendo otto persone.

