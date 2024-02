Fonti della Cnn riferiscono che la minaccia al centro della riunione potrebbe provenire dalla Russia

Il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan ha confermato nel corso di un briefing alla stampa di avere convocato per domani un incontro con gli otto leader del Congresso che ricevono informazioni di intelligence riservate, la cosiddetta ‘Gang of Eight’. La riunione, che sarà incentrata su una “grave minaccia per la sicurezza nazionale” era stata rivelata dal presidente della commissione Intelligence della Camera, Mike Turner. Fonti della Cnn riferiscono che la minaccia al centro della riunione potrebbe provenire dalla Russia.

