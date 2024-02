È accusata dal ministero dell'Interno di Mosca di oltraggio alla memoria storica russa e ostilità al Paese

La premier dell’Estonia Kaja Kallas è stata inserita nella lista dei ricercati del ministero dell’Interno russo perché accusata di oltraggio alla memoria storica russa e ostilità alla Russia. È quanto ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Queste sono persone responsabili di decisioni che sono in realtà un oltraggio alla memoria storica”, “queste sono persone che compiono azioni ostili nei confronti della memoria storica e del nostro Paese”, ha dichiarato Peskov.

Secondo quanto riportato dalla Tass, a carico di Kallas è stato aperto un dossier per la distruzione e il danneggiamento di monumenti ai soldati sovietici. La Tass aggiunge che a settembre scorso il Comitato investigativo russo aveva accusato in contumacia oltre 170 cittadini stranieri, tra cui cittadini di Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia e Ucraina, come imputati in casi di profanazione e distruzione di monumenti ai soldati sovietici.

