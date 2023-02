La premier estone mette in guardia contro un accordo di pace prematuro

La premier estone Kaja Kallas mette in guardia contro la Russia e contro un accordo di pace prematuro. “Dobbiamo screditare chi aggredisce, non può essere conveniente, se no tutti i potenziali aggressori faranno i loro calcoli e proporranno accordi di pace dopo aver annesso territori grandi come l’Austria e altri piccoli paesi messi insieme”, ha detto in un’intervista la prima ministra di Tallinn.

