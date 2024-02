Il presidente americano: "Sono parole pericolore e anti americane"

Le recenti parole di Donald Trump sulla Nato e i Paesi alleati sono “stupide, vergognose, pericolose e anti americane“. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, ricordando che “nessun altro presidente nella nostra storia ha piegato la testa davanti a un dittatore russo“. Ha proseguito dicendo: “Io non mi volterei dall’altra parte” nel caso la Russia attaccasse un membro dell’Alleanza. “Fino a quando sarò presidente, se Putin attaccherà un alleato della Nato gli Stati Uniti difenderanno ogni centimetro del territorio Nato”, ha affermato il presidente. Qualche giorno fa Trump aveva dichiarato che incoraggerebbe la Russia a fare “quel diavolo che vuole” a qualsiasi Paese membro della Nato che non rispetti le linee guida di spesa per la difesa, ammettendo che non rispetterà la clausola di difesa collettiva se rieletto.

