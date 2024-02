La tv di Stato ha riferito che si tratta di un test

La Guardia Rivoluzionaria paramilitare iraniana ha effettuato un lancio di prova di missili balistici dal ponte di una nave da guerra. Lo ha riferito la tv di Stato di Teheran. I razzi Fateh, con una gittata di 1.700 chilometri, sono stati sparati dall’imbarcazione militare Shahid Mahdavi. Non è stato, però, rivelato il luogo in cui sono state effettuate le esercitazioni. I test sono stati avviati in un contesto di tensione in Medioriente, dove non si placa l’offensiva di Israele sulla Striscia di Gaza. La situazione continua a essere delicata anche nel Mar Rosso dove i ribelli Houti dello Yemen, sostenuti dall’Iran, attaccano navi internazionali.

