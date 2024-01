Stati Uniti e i Paesi occidentali sono preoccupati per le attività compiute dal governo di Teheran

L’Iran ha lanciato con successo tre satelliti nello spazio, l’ultimo di un programma che secondo l’Occidente migliora i missili balistici di Teheran. L’agenzia di stampa statale IRNA ha dichiarato che il lancio ha visto anche il successo dell’uso del razzo Simorgh iraniano, che in passato ha avuto diversi fallimenti. Il lancio avviene in concomitanza con l’acuirsi delle tensioni in Medioriente per la guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata