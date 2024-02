Tensione con la polizia perché il blocco non è stato autorizzato

In Spagna, nuova protesta degli agricoltori catalani, che questa volta bloccano l’ingresso in Catalogna dall’Aragona, a Soses. Tensione con la polizia perché il blocco non è stato autorizzato. I Mossos d’Esquadra (polizia catalana) hanno schierato furgoni antisommossa ed elicotteri. Gli agricoltori stanno preparando blocchi anche al porto di Tarragona e al mercato all’ingrosso di Barcellona.

