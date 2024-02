Centinaia di manifestanti in piazza con i loro trattori

Anche in Spagna sta andando in scena la protesta degli agricoltori. In particolare in Catalogna i manifestanti con i trattori stanno bloccando le strade principali. La mobilitazione contro le politiche dell’Unione europea: i dimostranti chiedono una minor burocrazia e prezzi equi.

