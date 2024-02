Anche la rivale repubblicana alle primarie per il voto del 2024, Nikki Haley, ha criticato l'ex presidente

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha attaccato l’ex presidente Donald Trump per i suoi commenti in cui ha detto che incoraggerebbe Putin a ‘fare quello che vuole’ contro i Paesi membri che non spendono abbastanza per la difesa comune.

Biden ha definito queste osservazioni “spaventose e pericolose” e ha sottolineato che un secondo mandato di Trump distruggerebbe le relazioni americane all’estero e incoraggerebbe i nemici del Paese. “Se il mio avversario, Donald Trump, riuscirà a riconquistare il potere, sarà chiaro come il giorno in cui abbandonerà i nostri alleati della Naro se la Russia attaccherà e permetterà alla Russia di ‘fare quello che vuole’ con loro”, ha detto in un’intervista.

“Servire come comandante in capo è la responsabilità ultima e dovrebbe gravare pesantemente sulle persone che ricoprono questa carica”, ha continuato. “L’ammissione di Donald Trump di voler dare a Putin il via libera per ulteriori guerre e violenze, per continuare il suo brutale attacco contro un’Ucraina libera ed estendere la sua aggressione al popolo della Polonia e degli Stati baltici è spaventosa e pericolosa”. Anche la rivale repubblicana, Nikki Haley, ha criticato Trump per i commenti, avvertendo l’ex presidente di non “prendere le parti di un delinquente”, riferendosi a Putin. Haley ha aggiunto che, se eletta presidente, sarebbe “assolutamente” dalla parte della Nato.

