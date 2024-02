Il vicepremier: "Difesa europea è tema fondamentale"

“Non entro nella campagna elettorale americana. Ma c’è un tema fondamentale, che è quello della difesa europea. Noi sono anni che insistiamo sulla necessità di avere un esercito europeo e una politica di difesa europea che sia parte integrante della politica estera europea. Non è il caso che siamo alla guida della missione sul Mar Rosso. Per contare, anche all’interno della Nato, bisogna essere credibili e l’Europa lo è se si dà una politica estera e una politica di difesa seria. Non condivido le parole del candidato Trump sulla Nato, ma non tocca a me interferire nella campagna elettorale degli Stati Uniti. Noi siamo amici e alleati degli Stati Uniti indipendententemente da chi è e sarà il presidente”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla Camera a margine di un evento di Forza Italia.

