L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha vinto le primarie repubblicane del New Hampshire, prendendo il comando nella corsa alla nomination elettorale e facendo sembrare ancora più inevitabile una rivincita a novembre contro il presidente Joe Biden.

“Voglio ringraziare tutti. Questo è uno Stato fantastico. È un grande, grande Stato”, ha affermato Trump di fronte ai suoi sostenitori. “Sapete che abbiamo vinto il New Hampshire per tre volte, tre, tre. Lo vinciamo ogni volta. Abbiamo vinto le primarie, abbiamo vinto le generali. È un luogo molto, molto speciale. Per me è molto importante”.

Il risultato è stato una battuta d’arresto per l’ex ambasciatrice delle Nazioni Unite Nikki Haley, che è arrivata seconda nonostante abbia investito tempo e risorse finanziarie significative nello Stato. Trump è stato molto duro con Haley, definendola “un’impostore”. “Mi dicevo, posso salire sul palco e ringraziare tutti per la vittoria. È meraviglioso. Oppure posso dire: chi diavolo era l’impostore che è salito sul palco prima e ha rivendicato una vittoria?”, ha affermato Trump, aggiungendo: “In realtà è andata molto male. Doveva vincere, poi ha fallito malamente”.

