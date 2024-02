I raid israeliani e i combattimenti intanto si concentrano nel sud della Striscia

Palazzi danneggiati, strade completamente distrutte e cadaveri. Si presenta così Gaza City, mentre i raid israeliani e i combattimenti in questi giorni si concentrano nel sud della Striscia, in particolare attorno a Rafah. Le immagini, girate sabato 10 febbraio, mostrano centinaia di persone, per la maggior parte uomini, che si aggiravano per le vie danneggiate, non asfaltate, movendosi a fatica a causa dei crateri e dei detriti. Gaza City, che è stata al centro dell’offensiva di terra israeliana nelle prime settimane della guerra scatenata dall’attacco del 7 ottobre da Hamas, ha vissuto una certa calma dopo che le truppe israeliane si sono ritirate da alcune parti della città.

