Il premier Netanyahu alla Abc: "Ordinata l'evacuazione di centinaia di migliaia di civili dalla città"

Sono 25 le persone rimaste uccise nelle scorse ore nel bombardamento di una casa a est di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza da parte dell’esercito israeliano. Lo rende noto Al Jazeera. Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in un’intervista a Abc News, ha detto di aver ordinato alle forze di difesa israeliane di pianificare l’evacuazione di centinaia di migliaia di persone dalla città meridionale dell’enclave palestinese.

“Lo faremo garantendo un passaggio sicuro alla popolazione civile in modo che possa andarsene”. E ha aggiunto: “Questo fa parte del nostro sforzo bellico per tenere i civili fuori pericolo. Fa parte dello sforzo di Hamas per mantenerli in pericolo”. Il primo ministro israeliano ha spiegato che l’offensiva è fondamentale per sconfiggere Hamas: “Coloro che dicono che in nessun caso dovremmo entrare a Rafah, in pratica dicono di perdere la guerra“.

Quando gli è stato chiesto dove dovrebbero andare i civili, Netanyahu ha risposto: “Le aree che abbiamo ripulito a nord di Rafah, ce ne sono molte. Ma stiamo elaborando un piano dettagliato per farlo“.

Netanyahu: “Vittoria a portata di mano, Rafah ultimo bastione Hamas”

“La vittoria è a portata di mano. Lo faremo. Prenderemo i restanti battaglioni terroristici di Hamas e Rafah, che è l’ultimo bastione”. Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un’intervista a Abc News. “Lo faremo garantendo un passaggio sicuro alla popolazione civile in modo che possa andarsene”, ha sottolineato Netanyahu respingendo i timori internazionali sulla potenziale catastrofe nel colpire una città con oltre un milione di palestinesi sfollati.

Schlein: “Chiamerò Meloni per Gaza, si attivi per pace”

In Medioriente “la situazione è più che drammatica: bisogna fermare Netanyahu e l’attacco a Rafah per evitare un’ulteriore ecatombe oltre alla strage di civili che è già in corso da troppe settimane a Gaza. Serve un cessate il fuoco immediato, lo chiediamo da mesi. Chiamerò Giorgia Meloni perché è necessario che il governo si attivi“. Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervistata dal Corriere della Sera. “Non abbiamo visto fin qui un’iniziativa diplomatica e politica all’altezza della tradizione italiana e occorre che l’Italia invece faccia la sua parte per porre fine a questo massacro di civili e per riprendere un dialogo sulla soluzione politica dei due popoli due stati”.Quanto sta avvenendo “è una violazione costante del diritto internazionale e del diritto umanitario a cui non possiamo assistere in silenzio. Chiamerò Meloni per sollecitarla: se il governo mette in campo un’iniziativa per la pace in Medio Oriente, noi ci siamo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata