Netanyahu ha chiesto ai militari dell'Idf di pianificare l'evacuazione della città a sud di Gaza

Attacchi aerei israeliani hanno ucciso almeno 28 palestinesi a Rafah nella notte, dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto ai militari dell’Idf di pianificare l’evacuazione di centinaia di migliaia di persone dalla città meridionale di Gaza in vista di un’offensiva di terra. Netanyahu, tuttavia, non ha fornito dettagli o una tempistica per l’operazione nella città dove più della metà dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza sono ammassati, molti dei quali sono arrivati dopo gli ordini di evacuazione israeliani che riguardano, finora, due terzi del territorio di Gaza. Non è chiaro dove questi abitanti potrebbero trovare rifugio.

Trovata morta la bimba di 6 anni che chiamò i soccorsi

Trovata senza vita la piccola Hind Rajab, la bambina palestinese di 6 anni, che era rimasta intrappolata in un’auto con i suoi parenti morti dopo essere finita sotto il fuoco israeliano a Gaza il mese scorso. Lo riferisce Hamas. “La bambina e tutti coloro che si trovavano nell’auto sono stati trovati, uccisi dall’esercito israeliano, vicino alla stazione di servizio Fares, nell’area di Tal Al-Hawa, a sud-ovest di Gaza City”, ha reso noto Khader Al Za’anoun, giornalista palestinese che lavora per Cnn e che ha parlato con il nonno della bambina.

Il 29 gennaio Hind viaggiava in auto con suo zio, sua zia e i loro quattro figli, in fuga dai combattimenti nel nord di Gaza, quando è finita sotto il fuoco israeliano. La cugina di Hind, Layan Hamadeh, di 15 anni, aveva fatto una telefonata ai servizi di emergenza che è stata registrata dalla Mezzaluna Rossa palestinese e condivisa sui social media. L’audio degli spari uditi durante la chiamata ha rivelato che Hamadeh è stata uccisa durante la telefonata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata