Piano Qatar-Usa per espellere leader Hamas da Doha. Biden: "Condotta di Tel Aviv è esagerata". Quasi 28mila morti palestinesi da inizio guerra

La guerra in Medioriente giunge al giorno 126. Israele bombarda ancora Gaza: almeno otto persone sono rimaste uccise e altre 18 ferite in raid compiuti contro due case a Rafah. Vladimir Putin fa sapere che il ministero degli Esteri russo sta lavorando con l’ala politica di Hamas per aiutare gli ostaggi. Una delegazione del movimento islamista si è recata a Il Cairo per “completare i colloqui relativi al cessate il fuoco”.

14:50 Mezzaluna Rossa: “Irruzione forze Israele in ospedale Khan Younis”

Le forze israeliane hanno preso d’assalto l’ospedale Al-Amal di Khan Younis, a Gaza, ha dichiarato la Mezzaluna Rossa Palestinese. L’ospedale ospita alcune decine di persone sfollate a causa del conflitto, oltre ai pazienti e al personale medico. Khan Younis è stata al centro dell’offensiva di terra israeliana nelle ultime settimane. All’inizio di questa settimana, la Mezzaluna ha dichiarato che 8.000 sfollati sono stati evacuati dalla sua sede di Khan Younis e dall’ospedale Al-Amal e che solo 40 sfollati, circa 80 pazienti e 100 membri del personale sono rimasti nel centro medico. L’organizzazione umanitaria non ha fornito ulteriori dettagli sul raid di oggi. Il leader di Hamas Yehya Sinwar e il comandante dell’ala militare del gruppo, Mohammed Deif, sono entrambi cresciuti nel campo profughi di Khan Younis. Israele afferma che la città è una roccaforte di Hamas.Gli ospedali della Striscia di Gaza sono stati duramente colpiti dalla guerra. Israele ha ripetutamente circondato e fatto irruzione negli ospedali di Gaza, affermando che Hamas usa le strutture come copertura per le operazioni dei militanti.Le incursioni hanno costretto molti ospedali a chiudere e hanno profocato lo sfollamento di migliaia di pazienti e persone che cercavano rifugio. Anche se gli aiuti umanitari stanno affluendo a Gaza, il sistema sanitario del territorio sta soffrendo per la carenza di molti farmaci. I pochi ospedali rimasti in funzione, tra cui Al-Amal, sono stati sommersi da pazienti e sfollati in cerca di rifugio.

13:15 Migliaia di bimbi sfollati intrappolati a Rafah

La maggior parte della popolazione sfollata di Gaza – più di 1,3 milioni di persone tra cui più di 610.000 bambini – è intrappolata a Rafah in un’area pari a meno di un quinto della superficie totale dell’enclave, senza alcuna possibilità di fuga, mentre gli attacchi israeliani si intensificano. È quanto afferma Save the Children (Stc). All’inizio di questa settimana è arrivato l’avvertimento dell’ONU che il bombardamento indiscriminato di aree densamente popolate potrebbe costituire un crimine di guerra. Nel corso dei quattro mesi trascorsi dall’inizio dell’escalation militare israeliana a Gaza in seguito agli attacchi del 7 ottobre contro Israele, più della metà della popolazione di Gaza è fuggita a Rafah scappando dalle operazioni nel nord e nel centro di Gaza e seguendo gli “ordini di evacuazione” emessi da Israele.

12:40 Piano Qatar-Usa per espellere leader Hamas da Doha

Il giornale saudita Al-Arabiya ha riferito che gli Stati Uniti e il Qatar stanno lavorando a un piano congiunto per espellere i leader di Hamas da Doha. La testata non hanno fornito ulteriori dettagli. Attualmente si trovano in Qatar il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e gli alti funzionari Moussa Abu Marzuk e Khaled Mashal.

11:00 Gallant informa Austin delle operazioni di Israele nella Striscia

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha parlato con il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin nella notte, e lo ha informato sulle operazioni in corso nella Striscia di Gaza, in particolare nella parte meridionale dell’enclave. Lo riporta il Times of Israel. Gallant ha “condiviso le informazioni sulle recenti scoperte delle truppe”, tra cui “tunnel del terrore in cui sono stati tenuti prigionieri degli ostaggi, scorte di armi e fondi trasferiti dall’Iran direttamente alla leadership di Hamas”, ha affermato l’ufficio del ministro israeliano. Il presidente Usa Joe Biden ha affermato che “la condotta della risposta” di Israele nella Striscia di Gaza è stata “esagerata”. Gallant ha ringraziato Austin per la sua leadership e l’impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele e ha ribadito che gli obiettivi di Israele sono di “rovesciare Hamas, porre fine ai 16 anni di dominio del gruppo terroristico nell’enclave palestinese e restituire a Israele i 136 ostaggi ancora presenti a Gaza”.Nel colloquio Gallant e Austin hanno discusso anche “dell’importanza della leadership statunitense nell’affrontare le minacce iraniane”.

10:30 Autorità Gaza, 27.947 palestinesi uccisi da inizio guerra

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha riferito che dal 7 ottobre, sono stati uccisi 27.947 palestinesi e in 67.459 sono rimasti feriti negli attacchi sferrati da Israele. Secondo le autorità di Gaza nelle ultime 24 ore sono stati uccisi 107 palestinesi e 142 sono rimasti feriti.

07:00 Biden: “Risposta israeliana a Gaza esagerata”

“La condotta della risposta” di Israele nella Striscia di Gaza è stata “esagerata“. Lo ha detto il presidente Joe Biden, rispondendo alle domande dei giornalisti, al termine del suo intervento alla Casa Bianca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata