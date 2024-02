La deputata repubblicana Claudia Tenney ha chiesto al governo di "esplorare" questa strada

La deputata repubblicana Claudia Tenney ha chiesto al governo di “esplorare” l’uso del 25esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti per rimuovere il presidente Joe Biden dall’incarico, a seguito del rapporto definito “allarmante” del procuratore speciale Robert Hur. Lo riporta Fox News.

“Dopo aver concluso che il presidente Biden ha consapevolmente e volontariamente ha ripetutamente rimosso, gestito male e divulgato documenti riservati per un periodo di decenni, il signor Hur ha comunque raccomandato che non venissero mosse accuse contro di lui”, ha scritto Tenney, “il ragionamento del procuratore speciale è allarmante”. Tenney ha aggiunto che Biden “deve essere accusato, a meno che non sia mentalmente capace di sostenere un processo”. Il 25esimo emendamento norma il protocollo per la sostituzione di un presidente in caso di morte, inabilità manifesta o malattia.

