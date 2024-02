Il capo della Casa Bianca in conferenza stampa, parlando della situazione a Gaza

Nuova gaffe di Joe Biden. Parlando in conferenza stampa della situazione a Gaza, il capo della Casa Bianca ha detto Messico invece di Egitto: “Come sapete, inizialmente il presidente del Messico Sisi non voleva aprire l’accesso per permettere l’ingresso di materiale umanitario”. Il riferimento era al presidente dell’Egitto Abdel Fattah al-Sisi. In un rapporto sulla vicenda dei documenti segreti che Biden ha portato nella sua residenza il procuratore Hur ha definito il presidente Usa, per la sua età avanzata, non in grado di ricordare la data della morte del figlio Beau.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata