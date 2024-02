Il leader di Mosca: "Eravamo vicini alla pace ma Kiev ha obbedito agli ordini dei Paesi europei e degli Stati Uniti"

La sconfitta della Russia in Ucraina è “impossibile“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, intervistato dal giornalista statunitense Tucker Carlson. I colloqui di pace tra Russia e Ucraina erano quasi “finalizzati”, ma dopo il ritiro delle truppe di Mosca da Kiev, “l’altra parte ha obbedito agli ordini dei Paesi europei e degli Stati Uniti di combattere la Russia fino alla fine” ha aggiunto il leade di Mosca.

“Non ricordo l’ultima volta che ho parlato con Joe Biden, non mi posso ricordare tutto” ha sottolineato Valdimir Putin, intervistato da Tucker Carlson. “Per essere d’accordo su qualcosa bisogna avere un dialogo”, ha detto ancora il presidente russo riguardo a possibili prospettive di pace in Ucraina. L’invasione di Polonia o Lettonia è “fuori discussione” le parole del presidente russo. “Semplicemente non siamo interessati ad espandere la guerra in Ucraina”, ha detto Putin. Il leader di Mosca ha poi aggiunto che un’eventuale invasione della Polonia avverrebbe “solamente in un caso, se la Polonia attaccasse la Russia”. Putin ha quindi continuato: “Non abbiamo alcun interesse in Polonia, Lettonia o altro. Perché dovremmo farlo? Semplicemente non abbiamo alcun interesse. È assolutamente fuori discussione”.

Nel corso della lunga intervista a Tucker Carlson, Vladimir Putin ha lanciato anche un messaggio al Congresso Usa, bloccato al momento sui nuovi aiuti all’Ucraina per l’opposizione dell’ala trumpiana del Partito repubblicano. “Se volete la fine dei combattimenti, dovete smetterla di fornire armi” all’Ucraina, ha detto il presidente russo.

Putin: “Possibile accordo su giornalista Wsj Gershkovich”

Vladimir Putin ritiene che “possa essere raggiunto un accordo” sul giornalista statunitense del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, detenuto in Russia dallo scorso marzo con accuse di spionaggio. “Non c’è alcun tabù nel risolvere questa questione. Vogliamo risolverla, ma ci sono alcuni termini che vengono discussi attraverso canali speciali. Credo che si possa raggiungere un accordo”, ha detto il presidente russo, intervistato dal giornalista Usa Tucker Carlson.

Putin: “Ritorno Trump? Non è questione di leader ma di mentalità”

“Non è una questione di leader. Non è una questione di personalità di una particolare persona“. Lo afferma Vladimir Putin, rispondendo ad una domanda di Tucker Carslon sulla possibilità che i rapporti tra Usa e Russia possano migliorare con un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. “Avevo un buon rapporto con Bush”, anche se “ha fatto tanti errori sulla Russia”, dice il presidente russo, “ma in generale a livello umano avevo con lui un buon rapporto” e “avevo anche con Trump questo rapporto personale”. Per Putin il problema “non è la personalità di un leader”, ma “la mentalità delle élites” e se prevarrà “l’idea della dominazione a ogni costo”, allora “niente cambierà. Diventerà solo peggio”. Però, se ci sarà “consapevolezza”, allora “forse qualcosa potrebbe cambiare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata