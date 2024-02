Il leader di Kiev su X: "E' arrivato il momento del rinnovamento"

Volodymyr Zelensky ha licenziato il più alto generale dell’Ucraina, il capo delle forze armate Valerii Zaluzhny.

“Ho incontrato il generale Valerii Zaluzhny. L’ho ringraziato per i due anni di difesa dell’Ucraina. Abbiamo discusso del rinnovamento di cui hanno bisogno le Forze Armate dell’Ucraina. Abbiamo anche discusso di chi potrebbe far parte della rinnovata leadership delle Forze Armate ucraine. Il momento del rinnovamento è ora”, ha scritto il presidente ucraino su X, aggiungendo di avere “proposto al generale Zaluzhnyi di rimanere nella squadra”.

I met with General Valerii Zaluzhnyi.

I thanked him for the two years of defending Ukraine.

We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.

We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2024