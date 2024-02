L'annuncio del tumore del Sovrano britannico è stato dato ieri da Buckingham Palace

Il principe Harry sarà oggi a Londra per vedere il padre, Re Carlo, dopo la diagnosi del cancro che affligge il monarca comunicata ieri da Buckhingham Palace. Lo riporta il Sun. Harry, che vive negli Stati Uniti, è stato visto arrivare a bordo di una Range Rover nera a un terminal privato dell’aeroporto di Los Angeles da cui si è imbarcato per rientrare nel Regno Unito.

L’annuncio del tumore di Re Carlo è stato dato da Buckingham Palace, spiegando che al sovrano è stata diagnosticata una forma tumorale per la quale ha già iniziato le relative terapie. Non viene specificato che tipo di cancro abbia Carlo ma la malattia non sarebbe, in ogni caso, collegata al recente intervento subito alla prostata. Carlo, fa sapere il Palazzo Reale, “rimane del tutto positivo riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile”.

