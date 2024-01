Il monarca era ricoverato per un ingrossamento della prostata

Re Carlo III è stato dimesso dall’ospedale di Londra dove era ricoverato dopo aver subito un intervento per un ingrossamento della prostata. Nelle immagini Carlo lascia la clinica accomagnato da Camilla. Il monarca 75enne è stato ricoverato alla London Clinic, dove anche la principessa del Galles, sua nuora, è stata recentemente sottoposta a un intervento chirurgico addominale. A Carlo, salito al trono 16 mesi fa, è stata diagnosticata una patologia benigna lo scorso 17 gennaio dopo aver manifestato sintomi non resi pubblici. Il Re ha deciso di rendere noto l’intervento nel tentativo di incoraggiare altri uomini a sottoporsi a controlli della prostata in linea con i consigli di salute pubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata