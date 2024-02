Il segretario di Stato Usa vedrà il presidente al-Sisi

Seconda tappa della quinta missione in Medioriente del segretario di Stato americano, Antony Blinken, che martedì sarà in Egitto dove incontrerà il presidente del Paese africano, Abdel Fattah al-Sisi. Ieri Blinken era a Riad, in Arabia Saudita, per discutere della guerra tra Israele e Hamas con il principe ereditario Mohammed bin Salman. I due, ha riferito il portavoce del dipartimento di Stato Matthew Miller, hanno discusso del “coordinamento regionale per porre fine in modo duraturo alla crisi a Gaza”. Hanno parlato anche della “necessità urgente di ridurre le tensioni regionali“, ha aggiunto Miller, riferendosi all’ondata di attacchi in tutta la regione che ha portato alla risposta militare da parte degli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata