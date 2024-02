Hamas è pronto a rifiutare l'accordo con Israele mediato a Parigi per gli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza

La guerra in Medioriente giunge al giorno 123. Secondo il colonnello Gabi Siboni, delle Forze di difesa israeliane, il conflitto durerà ancora a lungo. Una nave mercantile di proprietà britannica è stata danneggiata in un attacco di droni al largo dello Yemen controllato dai ribelli Houthi. In precedenza Usa e Gran Bretagna avevano compiuto raid su Sana’a, colpendo “decine di obiettivi” dei miliziani sciiti. Hamas è pronto a rifiutare l’accordo con Israele mediato a Parigi per gli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Il movimento islamista chiederebbe un maggior numero di detenuti palestinesi da liberare da parte dello Stato ebraico. Da Tel Aviv, il premier Netanyahu ha chiuso la porta a nuove concessioni e minacciato: “La guerra finirà solo quando tutti i leader di Hamas saranno morti”.

10:40 Autorità Gaza, 27.585 palestinesi uccisi da inizio guerra

Continua a salire il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza a seguito degli attacchi israeliani. Dall’inizio della guerra sono stati uccisi 27.585 palestinesi, secondo il locale ministero della Sanità gestito da Hamas, citato da Sky News Uk. I feriti totali sono, al momento, 66.978. Nelle ultime 24 ore, prosegue il dicastero, 127 palestinesi sono stati uccisi e 143 feriti.

10:20 Idf, ucciso miliziano Jihad coinvolto in attacco 7 ottobre

Un miliziano della Jihad islamica palestinese che aveva partecipato all’attacco contro Nir Oz il 7 ottobre è stato ucciso in un raid aereo condotto dalle forze israeliane di difesa (Idf) su Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Lo riporta l’Idf, citata da The Times of Israel. Le truppe israeliane, spiega l’Idf, continuano a combattere gli uomini di Hamas in superfice e nei tunnel, in particolare a Khan Younis, nel sud dell’enclave palestinese, e conducono attacchi nella parte settentrionale e centrale della Striscia, uccidendo decine di miliziani.

10:15 Michel: “Non possono esserci ‘due pesi e due misure'”

“Un tema che emergerà è il processo di pace e la soluzione dei due Stati. Siamo impegnati e l’Alto rappresentante Borrell ha presentato proposte come una tabella di marcia. Non è necessario essere d’accordo con l’intera tabella di marcia, ma serve come base per una discussione con i nostri partner, compresi i paesi arabi della regione. È importante lavorare per la pace, che è importante per Israele e per gli altri paesi nella regione”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo discorso al Parlamento europeo sulle conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo, in particolare la riunione speciale del Consiglio europeo del 1° febbraio.”In Europa, il nostro Dna è intriso di cooperazione internazionale ed è fondamentale per noi essere sempre risoluti e determinati nel difendere il diritto internazionale. Non possono esserci doppi standard. Accettare doppi standard significherebbe perdere influenza ed è proprio l’influenza che ci consente di essere costanti e coerenti”, ha rimarcato.

09:45 Raisi: “Iran vuole allontanare i Paesi islamici da Israele”

“Allontanare” i Paesi islamici “dal regime sionista è una delle politiche fondamentali della Repubblica islamica dell’Iran”. Lo ha detto il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, incontrando a Teheran il ministro degli Esteri del Sudan, Ali Al-Sadegh Ali. “Se questi Paesi avessero tentato di interrompere le loro relazioni con i sionisti, oggi non avremmo assistito alla continuazione di attacchi e bombardamenti contro il popolo oppresso e musulmano di Gaza”, ha proseguito Raisi. Secondo il presidente iraniano “il criminale regime sionista, che ha sempre cercato di ostacolare il movimento dei musulmani creando sedizione e cospirazione, non potrà mai essere amico dei paesi islamici e interessato alla crescita e allo sviluppo delle nazioni musulmane”.

09:15 Mar Rosso, Houthi rivendicano attacchi a navi Usa e Gb

I ribelli Houthi hanno rivendicato gli attacchi contro due navi, una statunitense e l’altra britannica, nel Mar Rosso, affermando di aver condotto “due operazioni militari nell’area“. Lo riporta Al Masirah, emittente vicina ai ribelli yemeniti. Nell’attacco, prosegue la dichiarazione sono state prese di mira “la nave americana Star Nasia e la nave britannica Morning Tide”. Gli houthi confermano quindi l’intenzione di continuare “le operazioni contro obiettivi statunitensi e britannici nel Mar Rosso e nel Mar Arabico come diritto legittimo di rispondere all’aggressione, in difesa dello Yemen”. E ribadiscono che gli attacchi continueranno sino a quando “non cesserà l’aggressione a Gaza e l’assedio non sarà revocato”.

09:00 Onu: “A Gaza evacuati i due terzi del territorio”

Gli ordini di evacuazione di Israele nella Striscia di Gaza coprono ora due terzi del territorio, ovvero 246 chilometri quadrati. Lo hanno riferito gli osservatori umanitari delle Nazioni Unite. L’area interessata prima della guerra ospitava 1,78 milioni di palestinesi, ovvero il 77% della popolazione di Gaza. All’inizio del conflitto le forze israeliane hanno cominciato a ordinare ai palestinesi del nord di Gaza di evacuare per non essere coinvolti negli attacchi. Gli aerei israeliani hanno, tuttavia, attaccato anche nel sud di Gaza, dove era stato detto ai rifugiati di trasferirsi. Tel Aviv sostiene di prendere di mira solo obiettivi di Hamas e accusa il gruppo militante palestinese di farsi scudo dei civili. Nel corso della guerra, gli ordini di evacuazione hanno interessato anche la parte meridionale dell’enclave, compresa la città di Khan Younis e le aree circostanti, oggi al centro dell’offensiva di terra israeliana. Decine di migliaia di persone sono fuggite e continuano a fuggire da lì, ha affermato l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha). Più della metà della popolazione di Gaza, pari a 2,3 milioni di persone, si trova ora nella città di Rafah, al confine con l’Egitto e nelle aree circostanti, ha affermato l’Ocha.

07:30 Nave mercantile britannica danneggiata da attacco droni

Una nave mercantile britannica è stata attaccata da droni mentre viaggiava nel Mar Rosso meridionale. L’attacco è avvenuto a circa 59 miglia marine ad ovest della città yemenita di Hodeyda, ha fatto sapere la United Kingdom maritime trade operations (Ukmto). La società di sicurezza marittima Ambrey ha identificato la nave come mercantile battente bandiera delle Barbados e di proprietà britannica. La nave ha riportato “lievi danni” e nessuna persona a bordo della nave è rimasta ferita. Nessun gruppo ha ancora rivendicato la responsabilità dell’attacco, ma i sospetti sono caduti sui ribelli Houthi in Yemen.

07:00 Attacco Usa contro due droni marini Houthi nello Yemen

Nuovo attacco degli Stati Uniti contro gli Houthi nello Yemen. Lo rende noto lo Us Central Command (Centcom) in un post pubblicato su X, spiegando che nel pomeriggio di ieri, alle 15.30 locali (le 13.30 italiane), è stato condotto una attacco contro due droni marini di superficie con esplosivi. “Le forze statunitensi – si legge nel messaggio – hanno identificato i droni marini nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi e hanno stabilito che rappresentavano una minaccia imminente per le navi della marina americana e le navi mercantili nella regione”.

