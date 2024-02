Almeno 46 le vittime accertate, un bilancio destinato ad aggravarsi

Sono saliti a 46 i morti per gli incendi in Cile, che stanno colpendo il centro del Paese e in particolare la regione di Valparaiso. Lo ha annunciato il presidente cileno, Gabriel Boric, in un discorso tenuto dalla Moneda. “Voglio essere molto cauto con questa cifra, perché date le condizioni della tragedia, il numero delle vittime è sicuramente destinato ad aumentare nelle prossime ore. Ma le cifre che daremo sono quelle confermate dalle autorità competenti”, ha detto Boric.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata