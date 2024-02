Le autorità hanno invitato la popolazione a non uscire di casa

È di almeno 19 morti e circa 1.100 case distrutte in Cile il bilancio degli intensi incendi boschivi che stanno bruciando nel centro e nel sud del Paese, dove questa settimana sono state registrate temperature particolarmente alte. Gli incendi con più vittime stanno colpendo la regione di Valparaiso, dove le autorità hanno invitato la popolazione a non uscire di casa per consentire a camion dei pompieri, ambulanze e altri veicoli di emergenza di transitare con maggiore facilità. Uno dei roghi minaccia la città costiera di Viña del Mar.

