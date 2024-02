Le immagini del meeting tra l'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen Grundberg e il ministro degli Esteri Amirabdollahian

L’inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen Hans Grundberg ha incontrato a Teheran il ministro degli Esteri dell’Iran Hossein Amirabdollahian. Un meeting cruciale considerata la situazione sempre più tesa in Medioriente. I ribelli yemeniti Houti, infatti, continuano ad attaccare le navi commerciali che attraversano il Mar Rosso e che sono dirette in Israele. Il gruppo armato è sostenuto militarmente dall’Iran e sta minando la sicurezza delle acque mediorientali.

