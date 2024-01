La Corte dell'Aja allo Stato ebraico: "Adottare misure per prevenire genocidio a Gaza"

Rimane alta la tensione in Medioriente. Venerdì 26 gennaio la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja si è pronunciata nel processo che vede imputato Israele, accusato dal Sudafrica di essere responsabile del genocidio del popolo palestinese nella Striscia di Gaza. La giudice Joan Donoghue ha chiesto allo Stato ebraico di “adottare misure” per “prevenire e punire l’incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio” nella Striscia. Inoltre ha intimato “il rilascio immediato e incondizionato” degli ostaggi che si trovano ancora nelle mani di Hamas. Il tribunale però non si è pronunciato in merito al cessate il fuoco.

10:28 Anche Australia annuncia stop temporaneo fondi a Unrwa

“Le accuse di coinvolgimento del personale dell’Unrwa negli esecrabili attacchi terroristici del 7 ottobre sono profondamente preoccupanti. L’Australia accoglie con favore la rapida risposta dell’Unrwa e si impegnerà a fondo nelle indagini. Stiamo parlando con i partner e sospenderemo temporaneamente l’erogazione dei recenti finanziamenti”. È quanto annuncia in una nota la ministra degli Esteri dell’Australia Penny Wong, dopo le accuse mosse nei confronti dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi.

10: 20 Tajani: “Italia ha sospeso finanziamenti a Unrwa dopo 7/10”

Stati Uniti e Canada hanno deciso di sospendere i finanziamenti all’Unrwa. Il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, intanto, ha precisato la posizione di Roma. “Il Governo italiano ha sospeso i finanziamenti all’Unrwa dopo l’atroce attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Paesi Alleati hanno recentemente preso la stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un post sui social. L’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, è attualmente al centro delle polemiche dopo le accuse secondo cui dodici suoi dipendenti potrebbero essere stati coinvolti nell’attacco di Hamas del 7 ottobre.

09: 22 Mar Rosso, raid Usa contro Houthi: “Distrutto missile pronto al lancio”

“Il 27 gennaio, alle 3.45 circa (ora di Sanaa), le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno condotto un attacco contro un missile antinave Houthi puntato nel Mar Rosso e pronto al lancio”. È quanto fa sapere il Centcom in una nota. “Le forze statunitensi hanno individuato il missile nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi e hanno stabilito che rappresentava una minaccia imminente per le navi mercantili e per le navi della Marina statunitense nella regione”, continua la nota, “le forze americane hanno quindi colpito e distrutto il missile per autodifesa”.

09:15 Anche il Canada sospende fondi a all’Unrwa

Anche il Canada, dopo gli Stati Uniti, ha deciso di sospendere i fondi all’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, in seguito alle accuse secondo cui dodici suoi dipendenti potrebbero essere stati coinvolti nell’attacco di Hamas del 7 ottobre. “Sono profondamente turbato dalle accuse relative ad alcuni dipendenti dell’Unrwa”, ha fatto sapere in una nota il ministro canadese per lo sviluppo internazionale, Ahmed Hussen, “ho dato istruzioni al Global Affairs Canada di sospendere ogni ulteriore finanziamento all’Unrwa in attesa dell’esito dell’indagine”, aperta dalla stessa agenzia.

