Gli ambasciatori degli Stati membri hanno sostenuto il testo finale dell’AI Act

Gli ambasciatori degli Stati membri riuniti nel Coreper hanno sostenuto il testo finale dell’AI Act, le nuove norme Ue per regolare il settore dell’intelligenza artificiale. “Dobbiamo avere regole un’intelligenza artificiale sicura per tutti noi e incoraggiare l’innovazione al più presto. L’AI Act stabilirà anche regole chiare per etichettare i deep fake e i contenuti manipolativi“, ha scritto su X la vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourova.

