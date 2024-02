Il Capo dello Stato ha parlato del conflitto in Ucraina e di quello in Medioriente

Il Capo dello Stato italiano interviene sulla guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e sugli altri conflitti in corso nel mondo: “Assistiamo ad un costante incremento delle vittime civili nelle aree che sono teatro di guerra. Dai conflitti in Medioriente alla guerra in Ucraina, il bilancio delle vittime è in allarmante crescita“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota, in occasione della Giornata per le vittime civili in guerra. “Sono fatti inaccettabili, che offendono i valori umanitari e di solidarietà su cui si basa la cooperazione tra popoli e nazioni e violano i principi del Diritto Internazionale Umanitario da applicare negli scontri armati”, aggiunge il Capo dello Stato.

