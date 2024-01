La proposta è stata fatta da Stati Uniti, Qatar ed Egitto. Tel Aviv avrebbe accettato in linea di principio, ora la palla passa all'organizzazione estremista palestinese

Sembra proseguire il colloquio tra Israele, Hamas e dei Paesi mediatori per raggiungere un accordo sugli ostaggi. Nel frattempo a Gaza la guerra è giunta al giorno 117 e non si placa l’offensiva delle forze dello Stato ebraico. Secondo il ministero della Sanità della Striscia, controllato dall’organizzazione estremista, il bilancio delle vittime palestinesi è salito a 26.900 mentre i feriti sono 65.949.

13:08 WP: 6 settimane tregua per liberazione ostaggi civili

Una pausa di sei settimane nei combattimento in cambio della liberazione di tutti gli ostaggi civili nelle mani di Hamas. Sarebbe – secondo quanto riporta il Washington Post – la proposta che Stati Uniti, Qatar ed Egitto hanno fatto ad Israele, che avrebbe accettato in linea di principio, e che ora è all’esame di Hamas. La proposta prevede inoltre la liberazione dei prigionieri palestinesi detenuti da Israele, al ritmo di tre per ogni ostaggio, un riposizionamento temporaneo delle truppe israeliane lontano dalle aree densamente popolate di Gaza e un aumento significativo degli aiuti umanitari che affluiscono nell’enclave.

Secondo quanto riportato dal quotidiano americano il documento di 2-3 pagine prevede anche un ‘quadro’ per il futuro con successive pause superiori alle sei settimane durante le quali i prigionieri militari israeliani e i corpi degli ostaggi morti in prigionia verrebbero rilasciati, nella speranza di giungere poi a un cessate il fuoco permanente. Secondo Israele sono ancora detenuti 109 ostaggi, tra cui anziani e bambini, insieme ai corpi di 27 persone.

11:03 Unicef: a Gaza 19mila bimbi orfani o soli

Sulla guerra in Medioriente la più grande preoccupazione dell’Unicef è rappresentata dai circa 19mila bambini rimasti orfani o rimasti soli senza alcun adulto che si prenda cura di loro. Lo riporta la Bbc, citando il capo della comunicazione dell’Unicef per la Palestina Jonathan Crick. “Molti di questi bambini sono stati ritrovati sotto le macerie o hanno perso i genitori nel bombardamento della loro casa”, afferma Crick. “I più piccoli molto spesso non riescono a dire il loro nome e anche i più grandi sono solitamente sotto choc, quindi può essere estremamente difficile identificarli e riunirli alla loro famiglia allargata”, prosegue. Anche quando vengono trovati i loro parenti non sempre sono in grado di assistere i bambini rimasti orfani. “Ricordiamo che spesso si trovano anche in una situazione molto disastrosa”, sottolinea Crick.”Potrebbero avere i propri figli di cui prendersi cura e può essere difficile, se non impossibile, per loro prendersi cura di questi bambini non accompagnati e separati”, conclude.

10:53 Idf: distrutti due battaglioni di Hamas a Khan Younis

Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver “smantellato” due dei quattro battaglioni di Hamas nella città meridionale di Khan Younis, al centro dell’offensiva condotta dall’Idf negli ultimi due mesi. Lo riporta Sky News Uk. Il portavoce per i media arabi dell’Idf, Avichay Adraee, ha detto che “le forze stanno smantellando radicalmente le brigate che operano” in quella che ha definito “la capitale di Hamas”. Ha aggiunto che le truppe israeliane hanno ucciso circa 2mila combattenti di Hamas, smantellando i due battaglioni. “I terroristi di Hamas stanno fuggendo e noi stiamo colpendo loro e le loro infrastrutture sopra e sotto terra”, ha affermato, aggiungendo che circa 300 miliziani sono stati catturati nei tunnel sotto la città.

08:33 Oms: a ospedale Khan Younis grave carenza medicinali e cibo

L’ospedale Nasser a Khan Younis, “un tempo la struttura di riferimento più importante nel sud di Gaza è passato da parzialmente a minimamente funzionante. C’è una grave carenza di medici specializzati, medicinali, ossigeno, cibo e carburante”. Lo Ha scritto su ‘X’ il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

07:42 Esercito Israele annuncia la morte di altri 3 soldati

Le forze di difesa israeliane hanno annunciato la morte di tre soldati uccisi ieri durante i combattimenti a Gaza. Il bilancio delle vittime militari dall’inizio dell’offensiva di terra è ora di 223. Si tratta del maggiore Netzer Simchi, 30 anni, del capitano Gavriel Shani, 28 anni, e del maresciallo Yuval Nir, 43 anni. Shani e Nir sono stati uccisi mentre combattevano nel sud di Gaza. Altri due soldati sono rimasti gravemente feriti nella stessa battaglia. Simchi è stato ucciso combattendo nel nord di Gaza, ha spiegato l’Idf.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata