Il premier israeliano ha visitato l'insediamento di Eli

In una visita ai soldati dell’Idf di stanza in Cisgiordania, nell’insediamento ebraico di Eli, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che nella zona “sono stati uccisi 500 terroristi dall’inizio dell’anno“, sottolineando tuttavia che “c’è ancora molto da fare”. “Questa arena non è importante, è super importante”, ha aggiunto Netanyahu.

