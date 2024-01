"Andremo avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi", ha sottolineato il premier israeliano

“Sento parlare di accordi di ogni tipo, quindi voglio essere chiaro: non termineremo questa guerra senza aver raggiunto tutti i nostri obiettivi. Ciò significa l’eliminazione di Hamas, la restituzione di tutti i nostri rapiti e la promessa che Gaza non costituirà più una minaccia per Israele. Non ritireremo l’IDF dalla Striscia di Gaza e non rilasceremo migliaia di terroristi. Niente di tutto questo accadrà. Cosa succederà? La vittoria assoluta!”. Così Bejamin Netanyahu, premier israeliano, parlando a un evento in un’accademia religiosa pre-militare in Cisgiordania.

