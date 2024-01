Lo hanno riferito le forze armate sudcoreane, affermando che i lanci sono oggetto di un'analisi condotta insieme alle forze americane

La Corea del Nord ha lanciato diversi missili da crociera al largo della sua costa occidentale. Lo hanno riferito le forze armate sudcoreane, affermando che i lanci sono oggetto di un’analisi condotta insieme alle forze americane. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, compreso il numero di razzi lanciati, la distanza percorsa e se siano stati lanciati da terra o dal mare. Si tratta dell’ennesima prova di forza di Pyongyang, che fa seguito a ai test del 24 e del 28 gennaio del missile da crociera Pulhwasal-3-31, progettato, secondo Pyongyang, per essere lanciato dai sottomarini.

Il leader nordcoreano, Kim Jong Un, ha ribadito il suo obiettivo di costruire una marina dotata di armi nucleari per contrastare quelle che ha descritto come crescenti minacce esterne. Non è ancora chiaro se il lancio in acqua di domenica scorsa sia stato effettuato da un vero sottomarino o da una chiatta sottomarina. Le tensioni nella penisola coreana sono al punto più alto degli ultimi anni, dopo che Kim ha accelerato lo sviluppo delle sue armi a un ritmo senza precedenti lanciando minacce nucleari contro Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone.

