Il leader di Pyongyang: "Dobbiamo rispondere rapidamente a una possibile crisi nucleare"

“A causa delle mosse sconsiderate dei nemici per invaderci, è un fatto compiuto che una guerra possa scoppiare in qualsiasi momento nella penisola coreana”. Lo ha detto il presidente della Corea del Nord Kim Jong Un durante un discorso in occasione di un incontro chiave del Partito dei Lavoratori per fissare gli obiettivi statali per il prossimo anno. “Dobbiamo rispondere rapidamente a una possibile crisi nucleare e continuare ad accelerare i preparativi per pacificare l’intero territorio della Corea del Sud mobilitando tutti i mezzi e le forze fisiche, compresa la forza nucleare, in caso di emergenza”, ha affermato.

Kim annuncia lancio di 3 missili e rafforzamento arsenale nucleare

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha annunciato che lancerà tre ulteriori satelliti spia militari, costruirà più armi nucleari e introdurrà moderni equipaggiamenti da combattimento senza pilota nel 2024, mentre ha chiesto una preparazione bellica “travolgente” per far fronte alle mosse conflittuali guidate dagli Stati Uniti. I commenti di Kim suggeriscono che continuerà una serie di test bellici per aumentare la sua influenza nella futura diplomazia in vista delle elezioni presidenziali americane del novembre del prossimo anno. Gli osservatori affermano che Kim potrebbe eventualmente offrire di fermare le attività di test della Corea del Nord e intraprendere altre misure limitate di denuclearizzazione in cambio dell’alleggerimento delle sanzioni, ma non ha intenzione di abbandonare completamente il suo arsenale nucleare in fase di avanzamento.

Secondo l’agenzia di stampa centrale coreana, durante l’incontro di cinque giorni che si è concluso sabato, Kim ha affermato che le mosse degli Stati Uniti e dei loro seguaci contro la Corea del Nord non hanno precedenti quest’anno, spingendo la penisola coreana sull’orlo di una guerra nucleare. “La grave situazione ci impone di accelerare i lavori per acquisire schiaccianti capacità di risposta alla guerra e una completa e perfetta prontezza militare per sopprimere qualsiasi tipo di provocazione da parte dei nemici“, ha detto Kim secondo la KCNA.

Kim: “Un errore pensare a riunificazione con Sud”

La Corea del Nord non cercherà più la riconciliazione e la riunificazione con la Corea del Sud, ha aggiunto Kim. Come ha riferito l’agenzia di stampa statale KCNA, Kim ha affermato che le relazioni intercoreane sono diventate “una relazione tra due paesi ostili e due belligeranti in guerra”. “È tempo per noi di riconoscere la realtà e chiarire il nostro rapporto con il Sud”, ha detto Kim come riportato dalla Cnn, aggiungendo che se Washington e Seul dovessero tentare uno scontro militare con Pyongyang “ non esiterebbe ad agire seriamente”. “Credo che sia un errore che non dobbiamo più commettere trattare con persone che ci dichiarano ‘il loro principale nemico’ e cercano solo opportunità per il ‘crollo del nostro regime’”, ha aggiunto Kim.

