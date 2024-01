Secondo lo Stato ebraico le vittime erano tre terroristi che si nascondevano nella struttura

Le forze speciali israeliane hanno ucciso tre giovani palestinesi, in un’operazione all’interno dell’ospedale Avicenne di Jenin, in Cisgiordania. Secondo lo Stato ebraico le vittime erano tre terroristi, che si nascondevano nell’ospedale. Le immagini dell’assalto sono state riprese dalle telecamere di sicurezza. I video mostrano circa una dozzina di soldati in incognito, la maggior parte dei quali armati, travestiti da donne con il velo o da personale ospedaliero.

