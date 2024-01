Foto dall'archivio AP: Giordania

In un attacco con droni al confine con la Siria sono stati uccisi tre militari statunitensi

L’Iran ha negato di essere coinvolto nell’attacco di droni che ieri ha ucciso tre tre soldati statunitensi in Giordania. “Queste affermazioni hanno obiettivi politici specifici, rovesciare la realtà della regione”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Nasser Kanaani, citato dall’agenzia di stampa Irna.

Il presidente Joe Biden ha dichiarato domenica che gli Stati Uniti “risponderanno” all’attacco notturno di droni nel nord-est della Giordania, vicino al confine con la Siria. Biden ha incolpato le milizie sostenute dall’Iran per le prime vittime statunitensi dopo mesi di attacchi da parte di questi gruppi contro le forze americane in tutto il Medio Oriente dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas. Biden, che si trovava in South Carolina, ha chiesto un momento di silenzio durante un’apparizione nella sala banchetti di una chiesa battista. “Ieri sera abbiamo avuto una giornata difficile in Medio Oriente. Abbiamo perso tre anime coraggiose in un attacco a una delle nostre basi”, ha detto. Dopo il momento di silenzio, Biden ha aggiunto: “E risponderemo”.

Giustiziati 4 prigionieri accusati di essere legati al Mossad

L’Iran ha eseguito la condanna a morte di quattro prigionieri curdi, accusati di coinvolgimento in un complotto per bombardare una struttura della struttura di difesa iraniana. L’esecuzione è avvenuta nel carcere Ghezel Hesar a Karaj, a ovest di Teheran. I prigionieri, identificati come Pejman Fatehi, Mohsen Mazloum, Mohammad Faramarzi e Wafa Azarbar, sono stati arrestati dal ministero dell’intelligence di Teheran nell’estate 2022. Le autorità iraniane hanno affermato che i quattro sarebbero stati reclutati dal Mossad israeliano attraverso il gruppo curdo Komala e sono entrati illegalmente in Iran dal Kurdistan iracheno con l’intenzione di bombardare una struttura del ministero della Difesa utilizzata per la produzione di attrezzature.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata