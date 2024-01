In cambio di due mesi di stop alla guerra e il rilascio di 100 ostaggi ancora detenuti da Hamas

La guerra in Medioriente giunge al giorno 114. Anche l’Italia, insieme ad altri 8 Stati, sospende i fondi all’Unrwa, dopo la notizia sul coinvolgimento di alcuni suoi dipendenti negli attentati del 7 ottobre di Hamas. L’agenzia Onu: “Scioccante lo stop ai finanziamenti”. I negoziatori guidati dagli americani, intanto, si stanno avvicinando a un accordo in base al quale Israele sospenderebbe la guerra per due mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ostaggi. Lo scrive il New York Times, riferendo che l’intesa potrebbe essere siglata nelle prossime due settimane. Tensione a Tel Aviv, dove circa 200 manifestanti si sono scontrati con le forze di polizia durante una manifestazione contro il governo: ci sono stati alcuni arresti.

12:10 Capo Mossad a Parigi al lavoro su intesa per ostaggi

La delegazione israeliana guidata dal capo del Mossad, David Barnea, è arrivata a Parigi per colloqui con Stati Uniti, Qatar ed Egitto su un potenziale accordo sugli ostaggi con Hamas. Lo riporta ‘The Times of Israel’, citando Sky News Arabia. L’incontro è previsto per questa sera. Secondo quanto riferito, i negoziatori statunitensi stanno facendo progressi su un potenziale accordo in base al quale Israele sospenderebbe le operazioni militari contro Hamas a Gaza per due mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ostaggi rapiti nell’attacco del 7 ottobre scorso contro Israele.Tuttavia, i funzionari israeliani, citati da Channel 12, hanno minimizzato le aspettative, affermando che Hamas si sta ostinatamente aggrappando alle richieste che Israele ponga fine completamente alla guerra lasciando il gruppo terroristico al potere su Gaza.

08:45 IDF, distrutto tunnel del terrore nel nord di Gaza

“Nel nord della Striscia di Gaza, le truppe dell’IDF hanno individuato e distrutto un tunnel del terrore, eliminato i terroristi e localizzato armi nell’area”. Lo riferiscono le Forze di Difesa Israeliane sul loro canale Telegram. “Nel centro della Striscia di Gaza, le truppe di terra dell’IDF hanno diretto un UAV per eliminare un terrorista che si trovava nelle vicinanze. Nell’ultimo giorno le truppe hanno ucciso anche altri terroristi nella zona”.

08:30 IDF, continuano intense battaglie in area Khanis Yunis

Continuano le “intense battaglie” nell’area di Khan Yunis. Lo riferiscono le Forze di Difesa Israeliane sul loro canale Telegram. “La squadra di combattimento della Brigata Paracadutisti – prosegue l’IDF – continua a colpire obiettivi terroristici nell’area di Khan Yunis. Le truppe hanno anche eliminato i terroristi e localizzato grandi quantità di armi. Durante un’attività operativa congiunta, due terroristi sono stati uccisi in un attacco di un aereo da caccia dell’IAF vicino alla città di Khan Yunis.

08:00 New York Times: “Vicino accordo su ostaggi per stop guerra”

“I negoziatori guidati dagli americani si stanno avvicinando a un accordo in base al quale Israele sospenderebbe la guerra a Gaza per circa due mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ostaggi ancora detenuti da Hamas, un accordo che potrebbe essere siglato nelle prossime due settimane e trasformerebbe il conflitto che consuma la regione”. Lo riporta il New York Times. “I negoziatori hanno sviluppato una bozza scritta di accordo che fonde le proposte avanzate da Israele e Hamas negli ultimi 10 giorni in un quadro di base che sarà oggetto di colloqui domenica a Parigi – prosegue il giornale americano -. Anche se ci sono ancora importanti disaccordi da risolvere, i negoziatori sono cautamente ottimisti sul fatto che un accordo finale sia a portata di mano, secondo i funzionari statunitensi che hanno insistito sull’anonimato per discutere i colloqui delicati”.

