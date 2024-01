Sfida tra l'esponente del centrodestra Alexander Stubb e l'indipendente Pekka Haavisto

La Finlandia è chiamata ad eleggere il suo nuovo Presidente. Per aggiudicarsi la vittoria è necessario ottenere più del 50% dei voti validi espressi. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà l’11 febbraio. Con l’uscita di scena, dopo due mandati, del Presidente Sauli Niinisto, a contendersi la vittoria al primo turno saranno l’ex premier ed ex europarlamentare Alexander Stubb, esponente di spicco del partito di centrodestra, e l’ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto, appartenente ai Verdi, ma candidato come indipendente. Si tratta della prima elezione nazionale dopo l’ingresso di Helsinki nella Nato, avvenuto lo scorso aprile.

