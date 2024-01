Le immagini dalla London Clinic nel centro della capitale britannica

Secondo giorno di ricovero per Re Carlo in ospedale per curare un ingrossamento della prostata. La regina consorte Camilla è tornata a visitarlo anche sabato accompagnata dalla scorta. Il sovrano 75enne ha deciso di annunciare l’intervento nel tentativo di incoraggiare altri uomini a sottoporsi a controlli della prostata in linea come consigliano i medici. Nelle immagini l’arrivo del corteo di auto con Camilla alla London Clinic, nel centro della capitale britannica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata