Si trova nello stesso ospedale dove Kate Middleton è stata operata all'addome

Re Carlo III è stato ricoverato questa mattina alla London Clinic, un ospedale privato a Londra, per un’operazione programmata alla prostata. Lo comunica Buckingham Palace. Il sovrano 75enne sarà sottoposto all’intervento nello stesso ospedale in cui la Principessa di Galles, Kate Middleton, si sta riprendendo dopo essere stata operata all’addome. Buckingham Palace ha dichiarato che darà notizia dell’intervento una volta che sarà terminato. “Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri nel corso dell’ultima settimana ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza della salute pubblica”, si legge in una nota.

