Proteste sulla scia di quelle in Germania

Sulla scia di proteste simili in Germania, decine di migliaia di persone si sono riunite in Austria venerdì sera davanti al Parlamento a Vienna, per manifestare contro l’estrema destra. I dimostranti hanno esposto cartelli con slogan come “mai più è ora” e “stop all’odio contro i migranti”.

