Gli organizzatori della protesta parlano di 350mila partecipanti

Migliaia di persone sono scese in piazza a Berlino, in Germania, per protestare contro l’Afd e l’estrema destra. La manifestazione dell’alleanza ‘Insieme contro la destra’ è partita alle 16 di domenica pomeriggio con l’obiettivo di inviare “un segnale forte contro l’estremismo di destra, per la protezione della nostra democrazia e contro i piani disumani di deportazione dell’AfD”, si legge in un annuncio. Poco dopo l’inizio della manifestazione, la polizia di Berlino ha parlato di 30.000 partecipanti. Il raduno è però rapidamente cresciuto fino a raggiungere circa 100.000 persone, ha detto un portavoce della polizia al Tagesspiegel. Gli organizzatori dell’evento davanti al Bundestag parlano di 350.000 partecipanti. La Platz der Republik è completamente piena, tanto che la polizia berlinese ha comunicato su X di aver ampliato l’area dell’incontro “in modo che tutti possano trovare spazio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata