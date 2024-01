Le condizioni del sovrano sono buone

Il re britannico Carlo III è stato accompagnato in ospedale per subire un intervento. Buckingham Palace ha annunciato la scorsa settimana che il sovrano si sottoporrà a una “procedura correttiva” per un ingrossamento della prostata. Il palazzo ha dichiarato che le condizioni del re sono buone. Una serie di eventi previsti dal programma del monarca sono già stati rinviati.

