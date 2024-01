Una sorta di letargo in cui le funzioni corporee di questi animali rallentano significativamente

La recente ondata di freddo negli Stati Uniti ha dato agli alligatori la possibilità di mostrare il loro modo di affrontare le temperature gelide. Lo Swamp Park Outdoor Adventure Center di Ocean Isle Beach, nella Carolina del Nord, ha pubblicato domenica sui social media video che mostrano alligatori immobili in stagni ghiacciati con solo la punta del muso che spunta sopra il ghiaccio. I rettili sopravvivino in condizioni estreme grazie alla brumazione: si tratta di una sorta di letargo in cui questi animali a sangue freddo entrano in uno stato in cui le loro funzioni corporee, come il metabolismo, la frequenza cardiaca e la digestione, rallentano significativamente: possono quindi stare fermi, non mangiare o bere per diverse settimane.

